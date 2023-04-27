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У Білорусі не готові прийняти умови МОК щодо допуску до міжнародних турнірів

Про це заявив президент НОК РБ.

У Білорусі не готові прийняти умови МОК щодо допуску до міжнародних турнірів
Віктор Лукашенко
Фото: noc.by

Президент НОК Бєларусі, старший син президента РБ Олександра Лукашенка Віктор поділився думкою про критерії МОК щодо допуску білоруських спортсменів до міжнародних турнірів.

"Питання не тільки в символіці, є ряд умов. Ми всі чули заяву Міжнародного олімпійського комітету, де намітилося на кшталт якогось потепління, руху, з нашої точки зору, в правильному напрямку. Але рішення були віддані на суд міжнародним спортивним федераціям", - цетує Лукашенка-молодшого xsport.ua з посиланням на білоруські ЗМІ.

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"По Олімпіаді, кваліфікації мови поки не йде – тільки про міжнародні змагання. Тут повинна бути якась певна червона риса, через яку ми не можемо переступити. Тільки з повагою до нашої країни, нашим спортсменам ми зможемо брати участь в цих змаганнях.

Ми не кидаємося з головою в вир – тільки б наших допустили. Є певні моменти, в яких ми ніколи не переступимо через себе", - зазначив президент НОК Білорусі.

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