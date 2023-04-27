У Білорусі не готові прийняти умови МОК щодо допуску до міжнародних турнірів

Президент НОК Бєларусі, старший син президента РБ Олександра Лукашенка Віктор поділився думкою про критерії МОК щодо допуску білоруських спортсменів до міжнародних турнірів.

"Питання не тільки в символіці, є ряд умов. Ми всі чули заяву Міжнародного олімпійського комітету, де намітилося на кшталт якогось потепління, руху, з нашої точки зору, в правильному напрямку. Але рішення були віддані на суд міжнародним спортивним федераціям", - цетує Лукашенка-молодшого xsport.ua з посиланням на білоруські ЗМІ.

"По Олімпіаді, кваліфікації мови поки не йде – тільки про міжнародні змагання. Тут повинна бути якась певна червона риса, через яку ми не можемо переступити. Тільки з повагою до нашої країни, нашим спортсменам ми зможемо брати участь в цих змаганнях.

Ми не кидаємося з головою в вир – тільки б наших допустили. Є певні моменти, в яких ми ніколи не переступимо через себе", - зазначив президент НОК Білорусі.