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"Челсі" Мудрика зазнав п'ятої поразки поспіль

У "пенсів" щось зламалося.

"Челсі" Мудрика зазнав п'ятої поразки поспіль
Михайло Мудрик
Фото: EPA|UPG

У рамках 33-го туру АПЛ лондонський "Челсі" приймав на "Стемфорд Брідж" "Брентфорд" і зазнав поразки – 0:2.

Українець Михайло Мудрик вийшов на заміну у перерві і був визнаний найкращим гравцем господарів, які вийшли на заміну, за версією SofaScore та WhoScored. Футболіст отримав оцінки 6.5 та 6.9 відповідно.

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Додамо, що "Челсі" зазнав п'ятої поразки поспіль і міцно застовпив місце в нижній частині турнірної таблиці. Наступний сезон Мудрик проведе поза єврокубками, якщо залишиться в лондонському клубі.

Огляд матчу "Челсі" - "Брентфорд".

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