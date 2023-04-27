У рамках 33-го туру АПЛ лондонський "Челсі" приймав на "Стемфорд Брідж" "Брентфорд" і зазнав поразки – 0:2.

Українець Михайло Мудрик вийшов на заміну у перерві і був визнаний найкращим гравцем господарів, які вийшли на заміну, за версією SofaScore та WhoScored. Футболіст отримав оцінки 6.5 та 6.9 відповідно.

Додамо, що "Челсі" зазнав п'ятої поразки поспіль і міцно застовпив місце в нижній частині турнірної таблиці. Наступний сезон Мудрик проведе поза єврокубками, якщо залишиться в лондонському клубі.

Огляд матчу "Челсі" - "Брентфорд".