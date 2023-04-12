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Дербі Зінченка і Мудрика в АПЛ перенесено

На 3 дні.

Дербі Зінченка і Мудрика в АПЛ перенесено
Фото: ФК "Арсенал"

Матч 34-го туру Англійської прем’єр-ліги "Арсенал" - "Челсі" перенесено на 2 травня, на вівторок, повідомляє офіційний сайт "канонірів".

Спочатку поєдинок мав відбутися у суботу, 29 квітня. Однак для поліції Лондона 2 травня є зручнішою датою, щоб забезпечити порядок на дербі.

"Початковий розклад цього матчу було затверджено на засіданні Консультативної групи з безпеки (SAG) у лютому. Проте столична поліція переглянула свою позицію за часом початку та скликала додаткове засідання SAG, яке вирішило перенести матч.

Ми шкодуємо про необхідність перенести цей матч із запізненням та вплив, який це матиме на вболівальників", - йдеться в офіційній заявці Прем'єр-ліги.

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Зазначимо, що за "канонірів" виступає українець Олександр Зінченко, а за "пенсіонерів" – Михайло Мудрик.

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