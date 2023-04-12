Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Весна на сході. Репортаж з прифронтових і деокупованих міст: від Ізюма до Дружківки
Весна на сході. Репортаж з прифронтових і деокупованих міст: від Ізюма до Дружківки
Павло Клімкін: «Я у жодні гарантії, крім членства в НАТО, не вірю. Я вірю в Україну як частину Заходу»
Павло Клімкін: «Я у жодні гарантії, крім членства в НАТО, не вірю. Я вірю в Україну як частину Заходу»
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
Депутати підтримали повернення 30 тис. грн виплат військовим до кінця воєнного стану. Але можуть знадобитися ще зміни до бюджету
Депутати підтримали повернення 30 тис. грн виплат військовим до кінця воєнного стану. Але можуть знадобитися ще зміни до бюджету
У Чернівцях скандального єпископа Никиту вдарили під час "патрулювання" ним території єпархії з трьома неповнолітніми хлопцями
У Чернівцях скандального єпископа Никиту вдарили під час "патрулювання" ним території єпархії з трьома неповнолітніми хлопцями
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
ГоловнаСпорт

Українка Ягупова претендує на звання MVP Євроліги

Також Аліна може завоювати ще два індивідуальні призи.

Українка Ягупова претендує на звання MVP Євроліги
Аліна Ягупова
Фото: FIBA

Українська баскетболістка стамбульського "Фенербахче" Аліна Ягупова претендує на три індивідуальні призи за підсумками регулярного сезону Євроліги.

Аліна опинилася серед номінанток на звання найкращого гравця турніру та на звання найкращої баскетболістки захисного плану. Також асист у її виконанні претендує на топ-асист турніру.

Зазначимо, що "Фенербахче" вийшов у "Фіналі чотирьох" Євроліги, який пройде з 14 по 16 квітня.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

У поточному сезоні Ягупова в середньому за 31,1 хвилини, проведені на паркеті, набирала 12,4 очка, робила 4,8 підбирання та 4 передачі.

Нагадаємо, минулого сезону Ягупова разом із "Фенербахче" дійшла до фіналу Євроліги, де поступилася угорському "Шопрону" - 55:60.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies