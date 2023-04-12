Українка Ягупова претендує на звання MVP Євроліги

Також Аліна може завоювати ще два індивідуальні призи.

Українська баскетболістка стамбульського "Фенербахче" Аліна Ягупова претендує на три індивідуальні призи за підсумками регулярного сезону Євроліги.

Аліна опинилася серед номінанток на звання найкращого гравця турніру та на звання найкращої баскетболістки захисного плану. Також асист у її виконанні претендує на топ-асист турніру.

Зазначимо, що "Фенербахче" вийшов у "Фіналі чотирьох" Євроліги, який пройде з 14 по 16 квітня.

У поточному сезоні Ягупова в середньому за 31,1 хвилини, проведені на паркеті, набирала 12,4 очка, робила 4,8 підбирання та 4 передачі.

Нагадаємо, минулого сезону Ягупова разом із "Фенербахче" дійшла до фіналу Євроліги, де поступилася угорському "Шопрону" - 55:60.