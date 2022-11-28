Збірна України програла другий матч поспіль у кваліфікації Євробаскету-2023

На цей раз "синьо-жовті" програли Франції.

Напередодні жіноча збірна України на виїзді в рамках кваліфікації Євробаскету-2023 поступилася національній команді Франції 88:109 (20:32, 30:22, 26:32, 12:23).

Наша команда оперативно відреагувала на провал у першій чверті та закінчила першу половину матчу з відставанням лише у 4 очки.

Однак у другій половині француженки зламали опір українок.

Найрезультативнішою у складі "синьо-жовтих" була Аліна Ягупова, яка принесла команді 28 очок.

Ця друга поразка українок поспіль – раніше представниці України програли збірній Литви - 62:81.