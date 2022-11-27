Команда Усика летить до Лондона на бій Ф'юрі - Чісора-3, щоб там завершити переговори на поєдинок за абсолютну корону

Менеджер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО) Егіс Клімас в інтерв'ю YouTube-каналу ESNEWS аявив про те, що український боксер відвідає бій володаря титулу WBC британцем Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) з співвітчизником Дереком Чісорою.

За словами функціонера, команда українця вже купила квитки, щоби побачити третій поєдинок боксерів, а потім завершити переговори.

"Ми купили квитки до Лондона. 3 грудня ми летимо до Лондона. Сподіваюся, що там завершимо переговори", - уточнив Клімас.

Нагадаємо, третій поєдинок Ф'юрі проти Чісори відбудеться 3 грудня у Лондоні.