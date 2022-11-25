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Кривдник України з чвертьфіналу командного чемпіонату світу з шахів вийшов у фінал

У вирішальному поєдинку Узбекистан зустрінеться із Китаєм.

Кривдник України з чвертьфіналу командного чемпіонату світу з шахів вийшов у фінал
Фото: wordpress.com

На командному чемпіонаті світу з шахів, що проходить у Єрусалимі, визначились фіналісти.

Ними стали збірні Узбекистану та Китаю, які у півфіналі обіграли Індію (2:2, 2.5:1.5) та Іспанію (2:2, 3:1) відповідно.

Протистояння плей-оф складаються з двох міні-матчів із контролем 45'+10''. У разі нічиєї за підсумками двох матчів для визначення переможця призначається додатковий бліц-матч із контролем 3'+2''.

Нагадаємо, збірна України вибула з турніру на стадії чвертьфіналу, програвши обидва міні-матчі команді Узбекистану, переможцю шахової Олімпіади 2022.

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