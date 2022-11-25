Президент WBC висловився про поєдинок Усик - Ф'юрі

"Якщо це станеться, то це буде грандіозний бій для всього світу".

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман поділився думкою про можливе проведення поєдинку між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 КО).

"Був реальний інтерес до того, щоб бій Ф'юрі проти Усика відбувся, це було б чудовою нагодою, а потім переможець мав би провести обов'язковий бій проти претендента по лінії WBC ( хорвата Філіпа Хрговича (15-0, 13 КО), - прим. LB.ua), як це буде підтверджено", - цитує Сулеймана Sky Sports.

"WBC дуже підтримує об'єднавчі бої. Ми тоді підтримували (поєдинок, - прим. LB.ua) Вайлдера проти Джошуа, але цього не сталося. Потім ми знову підтримали Ф'юрі проти Джошуа, а потім ми підтримали Ф'юрі проти Усика.

Якщо це станеться, це буде грандіозний бій для всього світу, і WBC підтримує його доти, доки не буде порушено права обов'язкового претендента. Тож прямо зараз існує дуже вдалий момент для цього поєдинку", - зазначив глава промоушена.

Нагадаємо, на нещодавньому Конгресі WBC Сулейман підтримав Україну та закликав молитися за мир в нашій країні.