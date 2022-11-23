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Український чемпіон Bellator Амосов проведе захист титулу 25 лютого проти американського бійця

Логан Сторлі – наступний суперник Ярослава.

Український чемпіон Bellator Амосов проведе захист титулу 25 лютого проти американського бійця
Ярослав Амосов
Фото: instagram

Український чемпіон Bellator у середній вазі Ярослав Амосов найближчим часом проведе захист чемпіонського поясу проти американця Логана Сторлі, який володіє тимчасовим чемпіонським титулом, повідомляє Bellator MMA.

Поєдинок пройде 25 лютого у рамках турніра Bellator 291 у Дубліні.

Додамо, що у листопаді 2020 року Ярослав уже зустрічався зі Сторлі. Тоді на турнірі 

Bellator 252, який проводили на Mohegan Sun Arena в Анкасвіллі (штат Коннектикут, США). Тоді українець переміг роздільним рішенням суддів28-29, 29-28, 29-28.

 

Нагадаємо, свій останній поєдинок Ярослав провів у червні 2021 року із бразильцем Дугласом Лімою. У травні поточного року Амосов знявся з бою проти англійця Майкла Пейджа через війну в Україні.

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