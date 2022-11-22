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Усик заявив, що мільйон доларів – це небагато

Одкровення чемпіона.

Усик заявив, що мільйон доларів – це небагато
Олександр Усик
Фото: EPA/UPG

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександр Усик (20-0, 13 КО) дав кілька порад, як перемогти лінощі.

"Проблема в тому, що ми ліниві. Хочемо йти вулицею з не дуже добрим настроєм, повертаєш голову ліворуч і бачиш – сумка стоїть. Велика сумка. Ти її розкриваєш, а там – мільйон доларів. І ти такий: "Вау". А я вам скажу, що мільйон доларів – це небагато…

Я серйозно кажу. Ну ось купити квартиру в Києві, зробити ремонт… І в тебе трохи лишиться, тисяч 300-200. І можна прожити небагато, якщо не працювати. Але треба працювати, не треба лінуватися, говорити, що це вже не наше, хай молодь розуміється", - заявив Усик.

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