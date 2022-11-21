Українець Далакян проведе наступний захист чемпіонського титулу в Європі

Раніше бій планували провести у Коста-Ріці.

Непереможений чемпіон світу за версією WBA у найлегшій вазі (до 50,8 кг) Артем Далакян (21-0, 15 КО) проведе наступний поєдинок проти обов'язкового претендента в особі боксера з Коста-Ріки Давіда Хіменеса (12-0, 9 KOs).

Бій відбудеться у Європі.

Раніше повідомлялося, що поєдинок планують провести на батьківщині претендента, але, за словами співзасновника та віцепрезидента промоутерської компанії Union Boxing Promotions Дмитра Єлісєєва, ситуація змінилася.

"Ми досягли попередньої угоди з приводу поєдинку, який має пройти наприкінці січня десь у Європі. Наразі ми працюємо над фінальними штрихами", – цитує Єлісєєва Boxing Scene. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Для Далакяна це буде шостий захист титулу.

Боксер лише один раз у професійній кар'єрі бився не в Україні – у 2018 році Далакян провів бій у США.