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Усикові нарешті доправили чемпіонський пояс WBA

Тепер у колекції українця чотири пояси.

Олександр Усик
Фото: Facebook
Олександр Усик

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO в суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) отримав пояс від Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).

При цьому українець не забув кинути жарт у бік володаря чемпіонського пояса за версією WBC Тайсона Ф'юрі на прізвисько Циганський король.

"Малий, ласкаво просимо додому. Ти познайомишся зі своїми братами, вони довго на тебе чекають. Єдиного вашого брата захопили цигани, але ми його визволимо".

Нагадаємо, раніше Усик назвав терміни реваншу з британцем Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) – кінець травня чи першого тижня червня.

Григорій МухінГригорій Мухін
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