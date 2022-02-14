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"Челсі" став другим клубом в Англії та п'ятим в історії, вигравши всі головні трофеї в Європі, світі та своїй країні

Лондонці виграли Клубний чемпіонат світу.

&quot;Челсі&quot;
Фото: EPA/UPG
"Челсі"

В Абу-Дабі на стадіоні "Мохаммед бін Зайєд" у присутності 32 871 глядача відбувся фінальний матч Клубного чемпіонату світу, в якому переможець Ліги чемпіонів "Челсі" зустрівся з володарем Кубка Лібертадорес "Пальмейрасом".

В основний час команди не змогли визначити переможця – на гол Ромелу Лукаку бразильський клуб відповів голом з пенальті Рафаеля Вейга – 1:1.

Долю матчу вирішив також 11-метровий, точно виконаний форвардом лондонського клубу Каєм Гаверцом на 117-й хвилині – 2:1 на користь "Челсі".

Отже, "Челсі" став п'ятим клубом в історії футболу, якому вдалося виграти всі головні трофеї Європи, світу та своєї країни.

"Пенсіонери" хоча б раз вигравали АПЛ, Кубок Англії та Кубок Англійської ліги, а в Європі – Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Кубок володарів Кубків, Суперкубок Європи та Клубний чемпіонат світу.

Раніше в Англії таким результатом міг похвалитися лише "Манчестер Юнайтед".

Також усі внутрішні та перелічені трофеї хоча б раз вигравали "Баварія", "Аякс" і "Ювентус".

Григорій МухінГригорій Мухін
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