Два манчестерські клуби - найгірші за трансферним балансом за останні 10 років

На двох – понад €2 млрд.

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) на своєму офіційному сайті опублікував трансферні баланси європейських клубів із топчемпіонатів за останнє десятиліття.

CIES враховував купівлі та продажі клубів з Англії, Іспанії, Італії, Німеччини та Франції, починаючи з літнього трансферного вікна 2012 року.

З великим відривом першу трійку склали два манчестерські клуби та французький гранд ПСЖ.

З невеликою перевагою гонку першим завершив червоний "Манчестер", який за останню декаду витратив на придбання гравців 1,545 млрд євро, а на продажу заробив 470 млн. Таким чином, негативне сальдо склало 1,075 млрд євро.

У блакитного "Манчестера" негативний баланс трохи кращий – "лише" 984 млн євро.

У ПСЖ – мінус 941 млн євро.

Далі йдуть "Барселона" (-650 млн) і "Арсенал" (-583 млн).

У десятці дивує присутність таких скромних клубів, як "Евертон" і "Астон Вілла" з негативним балансом 429 і 424 млн євро відповідно. Замикає її ще один представник АПЛ – "Челсі" (-413 млн).

Вражає збалансована робота на трансферному ринку керівництва "Реалу". "Королівський клуб" досить багато витратив на купівлю нових гравців (1,163 млрд євро), але добре на цій статті заробив (984 млн), що і дало в результаті дуже скромне, як для світового гранда, негативне сальдо – 179 млн євро (25-те місце).

Додамо, що лише два клуби змогли заробити на трансферах своїх гравців понад 1 млрд євро – це той самий "Челсі" (1,201 млрд) і "Монако" (1,104 млрд).

Лише 5 млн євро не вистачило "Атлетіко", щоб скласти компанію лондонському та монегаському клубу.

Зазначимо, що найприбутковішим на трансферному ринку клубом виявився чинний чемпіон Франції "Лілль" (+349 млн євро).