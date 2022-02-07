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Семеренко задихнулася холодним повітрям в олімпійській індивідуальній гонці

Відома причина її сходження з дистанції.

Семеренко задихнулася холодним повітрям в олімпійській індивідуальній гонці
Урош Велепець
Фото: biathlon.com.ua

Старший тренер жіночої збірної України Урош Велепець пояснив причини сходження Семеренко з дистанції.

"Нею зараз займається лікар. Їй просто не вистачало повітря. Перше коло вона добре пробігла, а потім на холоді трохи захлинулась", - прокоментував Велепець ситуацію з Валентиною в інтерв'ю "UA Перший".

"Вона хотіла продовжувати, але вже не було сенсу. Потрібно було раніше сходити з траси, а вона продовжувала боротись - і почався спазм. Зараз їй уже краще, нею займаються лікарі. Вона просто не змогла дихати через спазм", – зазначив словенський фахівець.

Нагадаємо, на Олімпіаді в Пекіні в рамках біатлонної програми відбулася перша індивідуальна гонка. Олімпійською чемпіонкою стала представниця Німеччини Деніз Геррманн. Українки Юлія Джима та Ірина Петренко зайняли досить високі 10 та 11 місця відповідно. Третя представниця України, олімпійська чемпіонка Валентина Семеренко, не зуміла завершити гонку.

Григорій МухінГригорій Мухін
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