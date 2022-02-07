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У матчі Кубка Англії фанат вибіг на поле і затіяв бійку з футболістами

Буйний уболівальник "Лестера" не витримав знущань над своєю командою.

У матчі Кубка Англії фанат вибіг на поле і затіяв бійку з футболістами

У рамках 1/16 фіналу Кубка Англії клуб Чемпіоншипу "Ноттінгем Форест" приймав клуб Англійської прем'єр-ліги "Лестер Сіті" і здобув велику перемогу – 4:1.

Зазначимо, що, крім сенсації, матч запам'ятався хамським вчинком фана "Лестера".

Після чергового гола "лісників" на поле The City Ground вибіг уболівальник гостьової команди і затіяв бійку з гравцями "Ноттінгема".

Хуліган устиг завдати кількох серйозних ударів футболістам, доки стюарди не повалили його на газон.

Жоден клуб не прокоментував епізод.

У наступній стадії турніру європейський гранд 70-х і дворазовий володар Кубка європейських чемпіонів побореться із сусідом у турнірній таблиці Чемпіоншипу "Хаддерсфілдом".

Огляд матчу "Ноттінгем" - "Лестер".

Григорій МухінГригорій Мухін
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