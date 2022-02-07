Буйний уболівальник "Лестера" не витримав знущань над своєю командою.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Англії клуб Чемпіоншипу "Ноттінгем Форест" приймав клуб Англійської прем'єр-ліги "Лестер Сіті" і здобув велику перемогу – 4:1.

Зазначимо, що, крім сенсації, матч запам'ятався хамським вчинком фана "Лестера".

Після чергового гола "лісників" на поле The City Ground вибіг уболівальник гостьової команди і затіяв бійку з гравцями "Ноттінгема".

Хуліган устиг завдати кількох серйозних ударів футболістам, доки стюарди не повалили його на газон.

Жоден клуб не прокоментував епізод.

FA Cup. 06.02.2022

Notthingam Forest - Leicester City.



A Leicester fan attacked Nottingham Forest players as they celebrated the goal. pic.twitter.com/qTS4q9PQO8 — HooligansTV (@HooligansTV_eu) February 6, 2022

У наступній стадії турніру європейський гранд 70-х і дворазовий володар Кубка європейських чемпіонів побореться із сусідом у турнірній таблиці Чемпіоншипу "Хаддерсфілдом".

Огляд матчу "Ноттінгем" - "Лестер".