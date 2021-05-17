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Варді встановив унікальне досягнення Кубка Англії, яке неможливо побити

34-річний форвард став першим гравцем в історії Кубка Англії, якому протягом кар'єри вдалося взяти участь у всіх 13 раундах турніру і в підсумку завоювати трофей.

Джеймі Варді
Фото: EPA/UPG
Джеймі Варді

У фіналі Кубка Англії всі 90 хвилин на полі в складі переможців відіграв форвард Джеймі Варді.

Таким чином, Варді встановив унікальне досягнення - 34-річний форвард став першим гравцем в історії Кубка Англії, якому протягом кар'єри вдалося взяти участь у всіх 13 раундах турніру і в підсумку завоювати трофей.

До "Лестера" Варді грав за "Стоксбрідж Парк Стілз", "Галіфакс Таун" і "Флітвуд Таун", що виступають у нижчих дивізіонах Англії.

Нагадаємо, "Лестер" уперше у своїй 122-річній історії виграв Кубок Англії, обігравши на "Вемблі" "Челсі" - 1:0.

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