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"Лестер" уперше у своїй 122-річній історії виграв Кубок Англії

"Лисиці" обіграли "Челсі".

&quot;Лестер&quot;
Фото: EPA/UPG
"Лестер"

Минулого вікенду на частково заповненому "Вемблі" відбувся фінальний матч Кубка Англії, в якому зустрілися "Лестер" і "Челсі".

Володаря трофея визначив єдиний м'яч, забитий півзахисником "Лестера" Юрі Тілемансом на 63-й хвилині. Бельгійцю вдався неймовірний постріл у "дев'ятку" здалеку.

"Лестер" уперше у своїй 122-річній історії став володарем Кубка Англії.

Нагадаємо, що до цього матчу в історії "Лестера" було п'ять фінальних матчів Кубка Англії, але в усіх він зазнавав фіаско. Востаннє "лисиці" виходили у фінал 52 роки тому.

Огляд матчу "Лестер" - "Челсі".

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