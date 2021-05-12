Фото: ФК "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко

У матчі 36-го туру Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" приймав "Лестер" і поступився - 1:2.

Ця поразка "червоних дияволів" на "Олд Траффорд" дозволила їхнім землякам із "Сіті" достроково стати тріумфаторами АПЛ - за три тури до фінішу чемпіонату розрив між двома клубами склав 10 очок.

Це сьомий чемпіонський титул для "Манчестер Сіті" (п'ятий - АПЛ) і третій за останні чотири роки.

У складі "містян" черговий трофей виграв і Олександр Зінченко, для якого ця нагорода стала вже 9-ю у футболці МС.

Українець тричі завойовував "золото" Прем'єр-ліги, по одному разу - Кубок і Суперкубок Англії, а також чотири рази - Кубок Ліги.

Перший матч у ранзі переможця АПЛ сезону-2020/21 підопічні Хосепа Гвардіоли зіграють 14 травня. Чемпіонський коридор їм улаштують футболісти "Ньюкасла".