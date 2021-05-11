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У "Манчестера Юнайтед" зірвався контракт на £200 млн через фанатів

Клуб з "Олд Траффорд" зазнає збитків.

У "Манчестера Юнайтед" зірвався контракт на £200 млн через фанатів
"Манчестер Юнайтед"
Фото: EPA/UPG

У "Манчестера Юнайтед" зірвалося підписання спонсорського контракту вартістю 200 млн фунтів через протести фанатів проти власників клубу - родини Глейзерів, повідомляє fapl.ru з посиланням на The Guardian.

За інформацією видання, з наступного сезону на тренувальній формі "червоних дияволів" мала з'явитися емблема Myprotein, бренда спортивного харчування, замінивши в цій ролі страхову компанію AON.

За таку можливість THG, материнська компанія Myprotein, була готова платити клубу з "Олд Траффорд" по 20 млн фунтів протягом 10 наступних років.

Однак пізніше THG повідомила керуючого директора "Юнайтед" Річарда Арнольда, що угоди не буде.

Це рішення THG прийняла через побоювання, що компанія, чиї офіси розташовані поблизу аеропорту Манчестера, стане мішенню для незадоволених фанатів "Юнайтед", які вже оголосили бойкот усім спонсорам клубу.

Додамо, контракт МЮ з AON закінчується вже 30 червня, і тепер клуб може мати проблеми з пошуками рівноцінного партнера.

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