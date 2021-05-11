Фани "Манчестера Юнайтед" готують нову акцію протесту перед матчем із "Ліверпулем"

Анонімна група вболівальників "Манчестера Юнайтед" закликає провести нову акцію протесту перед перенесеним домашнім матчем 34-го туру Англійської прем'єр-ліги проти "Ліверпуля", повідомляє Sky Sports.

У соцмережах поширюється заклик до небайдужих прихильників зібратися перед "Олд Траффорд" післязавтра, коли відбудеться поєдинок проти "червоних", аби вимагати змістити нинішніх власників клубу.

У відповідь на ці заклики "Манчестер Юнайтед" ужив заходів для посилення безпеки навколо арени і на ній, зокрема встановлюють міцніші загородження і бар'єри.

Нагадаємо, гра мала відбутися 2 травня, але фанати "червоних дияволів" увірвалися на стадіон - і поєдинок перенесли на 13 травня.

За допомогою акцій фанати висловлюють невдоволення сім'єю Глейзерів - це власники контрольного пакету акцій клубу, оскільки вони підтримали європейську Суперлігу і стали її співорганізаторами.

Додамо, що від результату цього матчу залежатиме розподіл місць у топ-4 АПЛ. І якщо МЮ практично ніщо не повинно перешкодити - підопічні Уле Гуннара Сольск'яєра міцно окупували другу позицію, то "Ліверпуль" ризикує наступного року залишитися без Ліги чемпіонів.

Команда Юргена Клоппа займає шосту сходинку в турнірній таблиці, поступаючись "Лестеру" (який замикає топ-4) на 6 очок із грою в запасі саме на "Олд Траффорд".