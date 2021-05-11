Нідерланди подають проти Росії позов до ЄСПЛ за збитий літак рейсу MH17
Нідерланди подають проти Росії позов до ЄСПЛ за збитий літак рейсу MH17
Американський фрегат берегової охорони "Гамільтон" зайшов у порт Одеси (оновлено)
Американський фрегат берегової охорони "Гамільтон" зайшов у порт Одеси (оновлено)
У Криму знову встановили обладнання з ЄС в обхід санкцій
У Криму знову встановили обладнання з ЄС в обхід санкцій
У Росії знайшли живим зниклого ексочільника лікарні, де перебував Навальний після отруєння
У Росії знайшли живим зниклого ексочільника лікарні, де перебував Навальний після отруєння
Захист неба України. Як посилити армійську авіацію
Захист неба України. Як посилити армійську авіацію
На Київщині затримали сімох членів банди, яка викрадала і катувала людей
На Київщині затримали сімох членів банди, яка викрадала і катувала людей
Палестина випустила сотні ракет по Ізраїлю
Палестина випустила сотні ракет по Ізраїлю
Netflix, Amazon та акторка Скарлетт Йогансон заявили про бойкот кінопремії "Золотий глобус"
Netflix, Amazon та акторка Скарлетт Йогансон заявили про бойкот кінопремії "Золотий глобус"
ЄС не продовжив контракт на поставки вакцини AstraZeneca
ЄС не продовжив контракт на поставки вакцини AstraZeneca
ГоловнаСпорт

Фани "Манчестера Юнайтед" готують нову акцію протесту перед матчем із "Ліверпулем"

Поєдинок повинен пройти найближчого четверга.

Фани "Манчестера Юнайтед" готують нову акцію протесту перед матчем із "Ліверпулем"
"Олд Траффорд"
Фото: EPA/UPG

Анонімна група вболівальників "Манчестера Юнайтед" закликає провести нову акцію протесту перед перенесеним домашнім матчем 34-го туру Англійської прем'єр-ліги проти "Ліверпуля", повідомляє Sky Sports.

У соцмережах поширюється заклик до небайдужих прихильників зібратися перед "Олд Траффорд" післязавтра, коли відбудеться поєдинок проти "червоних", аби вимагати змістити нинішніх власників клубу.

У відповідь на ці заклики "Манчестер Юнайтед" ужив заходів для посилення безпеки навколо арени і на ній, зокрема встановлюють міцніші загородження і бар'єри.

Нагадаємо, гра мала відбутися 2 травня, але фанати "червоних дияволів" увірвалися на стадіон - і поєдинок перенесли на 13 травня.

За допомогою акцій фанати висловлюють невдоволення сім'єю Глейзерів - це власники контрольного пакету акцій клубу, оскільки вони підтримали європейську Суперлігу і стали її співорганізаторами.

Додамо, що від результату цього матчу залежатиме розподіл місць у топ-4 АПЛ. І якщо МЮ практично ніщо не повинно перешкодити - підопічні Уле Гуннара Сольск'яєра міцно окупували другу позицію, то "Ліверпуль" ризикує наступного року залишитися без Ліги чемпіонів.

Команда Юргена Клоппа займає шосту сходинку в турнірній таблиці, поступаючись "Лестеру" (який замикає топ-4) на 6 очок із грою в запасі саме на "Олд Траффорд".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також