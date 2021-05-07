Вони вбивають і в Африці
Вони вбивають і в Африці
Мішкіна і Чепігу підвищили, вони зараз працюють на Кремль, - Грозєв
Мішкіна і Чепігу підвищили, вони зараз працюють на Кремль, - Грозєв
Кличко зустрівся з Блінкеном і Нуланд, – джерела
Кличко зустрівся з Блінкеном і Нуланд, – джерела
Ахметов за рік наростив статки у 2,7 разу, а Порошенко вибув з трійки найбагатших українців, – Forbes
Ахметов за рік наростив статки у 2,7 разу, а Порошенко вибув з трійки найбагатших українців, – Forbes
Порошенко зустрівся із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном
Порошенко зустрівся із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном
Гривня йде в «цифру»: навіщо Україні власна електронна валюта
Гривня йде в «цифру»: навіщо Україні власна електронна валюта
Угроза РФ, модернизация «Минска», НАТО и коррупция. Какие сигналы Блинкен передал Зеленскому
Угроза РФ, модернизация «Минска», НАТО и коррупция. Какие сигналы Блинкен передал Зеленскому
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Компанія Ілона Маска вперше посадила без вибуху корабель Starship
Компанія Ілона Маска вперше посадила без вибуху корабель Starship
ГоловнаСпорт

УЄФА визначив команду тижня Ліги Європи

5 гравців представляють "Рому".

Кубок Лиги Европы
Фото: EPA/UPG
Кубок Лиги Европы

Напередодні визначилися фіналісти Ліги Європи.

Їм стали "Манчестер Юнайтед", який програв "Ромі" (2:3) і "Вільярреал", який зіграв внічию з "Арсеналом" (0:0).

УЄФА оголосив кращих гравців ЛЕ за підсумками тижня.

У список увійшли п'ять футболістів "Роми": Рік Карсдорп, Бріан Крістанте, Лоренцо Пеллегріні, Педро і Едін Джеко. Також в команду тижні потрапили Пабло Марі, Кіран Тірні і Букайо Сака (всі - "Арсенал"), Давид де Хеа і Едінсон Кавані (обидва - "Манчестер Юнайтед") і Рауль Альбіоль ("Вільярреал").

Нагадаємо, фінал прийме Гданськ 26 травня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , ,

Читайте також