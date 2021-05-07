УЄФА визначив команду тижня Ліги Європи

Фото: EPA/UPG Кубок Лиги Европы

Напередодні визначилися фіналісти Ліги Європи.

Їм стали "Манчестер Юнайтед", який програв "Ромі" (2:3) і "Вільярреал", який зіграв внічию з "Арсеналом" (0:0).

УЄФА оголосив кращих гравців ЛЕ за підсумками тижня.

У список увійшли п'ять футболістів "Роми": Рік Карсдорп, Бріан Крістанте, Лоренцо Пеллегріні, Педро і Едін Джеко. Також в команду тижні потрапили Пабло Марі, Кіран Тірні і Букайо Сака (всі - "Арсенал"), Давид де Хеа і Едінсон Кавані (обидва - "Манчестер Юнайтед") і Рауль Альбіоль ("Вільярреал").

🔔 Команда недели #ЛигаЕвропы!



😎 Лучшие из лучших по итогам ответных матчей 1/2 финала 👇 pic.twitter.com/s6AadGyzqS — УЕФА (@UEFAcom_ru) May 7, 2021

Нагадаємо, фінал прийме Гданськ 26 травня.