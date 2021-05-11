У Криму знову встановили обладнання з ЄС в обхід санкцій
У Криму знову встановили обладнання з ЄС в обхід санкцій
У Росії знайшли живим зниклого ексочільника лікарні, де перебував Навальний після отруєння
У Росії знайшли живим зниклого ексочільника лікарні, де перебував Навальний після отруєння
Netflix, Amazon та акторка Скарлетт Йогансон заявили про бойкот кінопремії "Золотий глобус"
Netflix, Amazon та акторка Скарлетт Йогансон заявили про бойкот кінопремії "Золотий глобус"
Захист неба України. Як посилити армійську авіацію
Захист неба України. Як посилити армійську авіацію
Нідерланди подають проти Росії позов до ЄСПЛ за збитий літак рейсу MH17
Нідерланди подають проти Росії позов до ЄСПЛ за збитий літак рейсу MH17
РНБО нарахувала в Україні 13 олігархів
РНБО нарахувала в Україні 13 олігархів
На Київщині затримали сімох членів банди, яка викрадала і катувала людей
На Київщині затримали сімох членів банди, яка викрадала і катувала людей
Палестина випустила сотні ракет по Ізраїлю
Палестина випустила сотні ракет по Ізраїлю
У російській школі трапилася стрілянина, жертвами стали учні та вчитель (оновлено)
У російській школі трапилася стрілянина, жертвами стали учні та вчитель (оновлено)
ГоловнаСпорт

Маліновський допоміг "Аталанті" встановити новий рекорд Серії А

Бергамці борються за топ-4.

Маліновський допоміг "Аталанті" встановити новий рекорд Серії А
Руслан Малиновський
Фото: EPA/UPG

У рамках 35-го туру Серії А "Аталанта" українців Руслана Маліновського і Віктора Коваленка розгромила на виїзді "Парму" (5:2) і зберегла за собою друге місце в турнірній таблиці.

Відкрив рахунок Маліновський, який на 12-й хвилині по-єзуїтськи обачливо поклав м'яч у нижній кут воріт.

Додамо, що поєдинок на "Енніо Тардіні" увійде в історію чемпіонатів Італії нової ери. Уперше чотири м'ячі були забиті гравцями однієї команди, які вийшли на заміну протягом матчу. Хеттриком відзначився колумбійський форвард Луїс Мюріель, ще один м'яч - на рахунку російського півзахисника Олексія Міранчука.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також