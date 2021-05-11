У рамках 35-го туру Серії А "Аталанта" українців Руслана Маліновського і Віктора Коваленка розгромила на виїзді "Парму" (5:2) і зберегла за собою друге місце в турнірній таблиці.

Відкрив рахунок Маліновський, який на 12-й хвилині по-єзуїтськи обачливо поклав м'яч у нижній кут воріт.

Додамо, що поєдинок на "Енніо Тардіні" увійде в історію чемпіонатів Італії нової ери. Уперше чотири м'ячі були забиті гравцями однієї команди, які вийшли на заміну протягом матчу. Хеттриком відзначився колумбійський форвард Луїс Мюріель, ще один м'яч - на рахунку російського півзахисника Олексія Міранчука.