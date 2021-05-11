Вихід "Салернітани" в Серію А поставив власника "Лаціо" в безвихідне становище

Клаудіо Лотіто належить і римський клуб, і клуб з Салерно.

За підсумками сезону італійської Серії B в елітний дивізіон чемпіонату Італії через 23 роки повернувся клуб "Салернітана".

Цей факт "поставив на розтяжку" власника столичного "Лаціо" Клаудіо Лотіто.

Виявляється, Лотіто також є власником клубу з Салерно, повідомляє Football-Italia. А за правилами УЄФА, забороняється одній людині володіти двома клубами, які виступають в одному турнірі.

Тому Клаудіо змушений буде продати один актив. На все про все відводиться 30 діб.

Імовірність того, що бізнесмен об'єктом продажу вибере "Лаціо" - вкрай низька.