Українські борці показали найгірший результат у здобутті олімпійських ліцензій

Лише десятеро наших борців візьмуть участь в Олімпіаді-2020.

У Софії завершився останній кваліфікаційний турнір з боротьби перед Олімпійськими іграми-2020 у Токіо, за підсумками якого Україна завоювала три ліцензії, збільшивши їхню загальну кількість до 10, повідомляє xsport.ua.

Тепер відомо, що українці будуть представлені у 10 вагових категорій з 18: вільна боротьба - 2, греко-римська боротьба - 3, жіноча боротьба - 5.

За кількістю ліцензій в боротьбі Україна показала восьмий результат у світі.

Наразі 10 ліцензій є антирекордом України - це на одну ліцензію менше, ніж було в Ріо-де-Жанейро.

Зазначимо, що ліцензії з боротьби не є іменними, тому виступити в Токіо зможуть і ті, хто їх не завойовував.

Список тих, хто завоював для України ліцензії:

Вільна боротьба: Василь Михайлов (до 74 кг) і Олександр Хоцяновський (до 125 кг).

Василь Михайлов (до 74 кг) і Олександр Хоцяновський (до 125 кг). Греко-римська боротьба: Ленур Теміров (до 60 кг), Парвіз Насибов (до 67 кг) і Жан Беленюк (до 87 кг).

Ленур Теміров (до 60 кг), Парвіз Насибов (до 67 кг) і Жан Беленюк (до 87 кг). Жіноча боротьба: Оксана Лівач (до 50 кг), Аліна Грушина-Акобо (до 57 кг), Ірина Коляденко (до 62 кг), Алла Черкасова (до 68 кг) і Алла Белінська (до 76 кг).

Результати українських борців на Олімпійських іграх: