Усіх учасників Олімпіади в Токіо будуть тестувати на коронавірус щодня

Організатори перенесених Олімпійських і Паралімпійських ігор у Токіо-2020 підтвердили, що всіх спортсменів будуть щодня перевіряти на COVID-19 у рамках заходів протидії коронавірусу, повідомляє insidethegames.biz.

"Щоденне тестування слини у спортсменів і всіх, хто перебуває поруч з учасниками, мінімізує ризик невиявлених позитивних випадків, які можуть передавати вірус", - йдеться в заяві організаторів Ігор.

"Ми впевнені, що дотримання цих правил забезпечить безпеку спортсменів, офіційних осіб Ігор і глядачів, а також жителів Токіо, інших місць проведення змагань і Японії", - наголошено в комюніке.

До речі, випущено друге видання списку правил ОІ-2020 року, які суворіші за попередній варіант.

Нова редакція правил: