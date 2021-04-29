Усіх учасників Олімпіади в Токіо будуть тестувати на коронавірус щодня

Організатори перенесених Олімпійських і Паралімпійських ігор у Токіо-2020 підтвердили, що всіх спортсменів будуть щодня перевіряти на COVID-19 у рамках заходів протидії коронавірусу, повідомляє insidethegames.biz.
"Щоденне тестування слини у спортсменів і всіх, хто перебуває поруч з учасниками, мінімізує ризик невиявлених позитивних випадків, які можуть передавати вірус", - йдеться в заяві організаторів Ігор.
"Ми впевнені, що дотримання цих правил забезпечить безпеку спортсменів, офіційних осіб Ігор і глядачів, а також жителів Токіо, інших місць проведення змагань і Японії", - наголошено в комюніке.
До речі, випущено друге видання списку правил ОІ-2020 року, які суворіші за попередній варіант.
Нова редакція правил:
- Усі учасники Ігор повинні пройти два тести на COVID-19 протягом 96 годин перед вильотом до Японії, тоді як офіційні особи, тренери та ЗМІ будуть проходити тестування щодня протягом трьох днів після їхнього прибуття до приймаючої країни.
- Спортсмени з позитивним результатом тесту не будуть допущені до участі в Іграх, як зазначено в першій збірці правил у лютому, і знову будуть попереджені, що недотримання заходів може призвести до позбавлення їх акредитації.
- Учасники, які не є спортсменами, повинні перебувати на карантині в місцях проживання протягом трьох днів після прибуття до Японії.
- Олімпійські і паралімпійські спортсмени зможуть тренуватися протягом цього періоду за умови, що у них щодня буде негативний результат тесту або "буде вищий рівень контролю з боку Токіо 2020".
- Ті, хто має "тривалий контакт (протягом 15 хвилин або більше) з людиною, що має підтверджений позитивний результат тесту на COVID-19, в межах одного метра, без носіння маски", будуть вважатися близькими контактами.
- Спортсмени, які вступили в тісний контакт з людиною з позитивним діагнозом COVID-19, будуть допущені до участі тільки після того, як вони самі зроблять тест і результат виявиться негативним.
- Учасники також зможуть приймати їжу тільки в спеціально відведених місцях, таких як ресторан готелю, місця проведення та свої кімнати, протягом усього періоду Ігор.
- Усі учасники Ігор повинні заповнити обов'язкове письмове зобов'язання, яке підтверджує, що вони будуть дотримуватися правил, викладених в інструкції, разом з доказом негативного результату тесту, перш ніж вони будуть допущені до Японії.
- Усі спортсмени отримають смартфони виробництва Samsung - головного спонсора МОК - після прибуття в Олімпійське селище, оскільки очікується, що в усіх учасників будуть встановлені програми для звітування про стан здоров'я в рамках програми заходів.