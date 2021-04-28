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Цивільна дружина Роналду своєю поїздкою в Париж підігріла чутки про його перехід у ПСЖ

Може, банальний збіг.

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес
Фото: juventus.com
Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес
Наречена форварда "Ювентуса" Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес підігріла чутки про його перехід у ПСЖ після відвідин Парижа.

Мати четвертої дитини Кріштіану - Алани-Мартіни - опублікувала в Instagram пост із фотографіями на борту приватного літака, за допомогою яких дала зрозуміти, що вирушила до французької столиці.

"Bonjour Paris", - підписала знімок 27-річна Джорджина.

Пов'язана поїздка Родрігес з її модельною діяльністю чи з потенційною підготовкою до трансферу Кріштіану в ПСЖ, поки що невідомо.

У кожнім разі інформацію про поїздку Джорджини в Париж не залишать без уваги на "Олд Траффорд" - раніше з'явилася інформація, що Роналду готовий піти на 30%-ве зменшення зарплати заради повернення в "Манчестер Юнайтед".

А варіант, що португалець по закінченню поточного сезону залишить "Ювентус" - досить імовірний. "Стара синьйора" за 5 турів до фінішу чемпіонату лише за додатковими показниками випереджає "Мілан", який розташувався на 5-му місці. Якщо туринці не потраплять у Лігу чемпіонів, досить проблематично буде утримувати високооплачуваного гравця, зарплата котрого, за деякими джерелами, становить 31 млн євро на рік.

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