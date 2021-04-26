"Ювентус" привітав легенду "Динамо" з 60-річчям

Сьогодні відомий футболіст "Динамо" Олександр Заваров відзначає 60-річчя.
Не забув про свого колишнього півзахисника і туринський "Ювентус", який привітав українця з ювілеєм.
Buon 6️⃣0️⃣' compleanno a Zavarov! 🎂#ForzaJuve pic.twitter.com/bP4Wm2INcZ— JuventusFC (@juventusfc) April 26, 2021
Нагадаємо, Заваров захищав кольори "Старої синьйори" з 1988 по 1990 рік (7 голів).
А до цього протягом шести років (1983-88) грав за "Динамо" Валерія Лобановського, з яким виграв по два рази чемпіонат, Кубок і Суперкубок СРСР, а також Кубок володарів кубків УЄФА-1986.
У складі збірної СРСР став віцечемпіоном Європи-1988.
Заваров двічі грав за збірну світу - 1988 року в Нансі проти збірної Франції в прощальному матчі Мішеля Платіні і на 100-річчі Англійської ліги.