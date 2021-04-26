"Ювентус" привітав легенду "Динамо" з 60-річчям

У Олександра Заварова сьогодні ювілей.

Сьогодні відомий футболіст "Динамо" Олександр Заваров відзначає 60-річчя.

Не забув про свого колишнього півзахисника і туринський "Ювентус", який привітав українця з ювілеєм.

Нагадаємо, Заваров захищав кольори "Старої синьйори" з 1988 по 1990 рік (7 голів).

А до цього протягом шести років (1983-88) грав за "Динамо" Валерія Лобановського, з яким виграв по два рази чемпіонат, Кубок і Суперкубок СРСР, а також Кубок володарів кубків УЄФА-1986.

У складі збірної СРСР став віцечемпіоном Європи-1988.

Заваров двічі грав за збірну світу - 1988 року в Нансі проти збірної Франції в прощальному матчі Мішеля Платіні і на 100-річчі Англійської ліги.