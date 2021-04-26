Також на рахунку українця гольова передача.

У рамках 33-го туру Серії А "Аталанта" українців Руслана Маліновського та Віктора Коваленка приймала практично демотивовану "Болонью" і здобула перемогу - 5:0.

Поклав початок розгрому Rossoblu гол Маліновського на 22-й хвилині. Отримавши елегантний пас п'ятою від Луїса Мюріеля, українець з меж штрафного майданчика звично для себе, по-більярдному поклав м'яч лівою ногою в нижній кут воріт.

Фото: EPA/UPG

Ще на рахунку Руслана, який знову виявився серед кращих у складі переможців, асист на Дувана Сапату.

Зазначимо, що Маліновський забиває в третьому турі поспіль: раніше - у ворота "Ювентуса" і "Роми".

Усього в цьому сезоні Маліновський забив 7 голів і зробив 8 асистів у 37 матчах. В останніх шести іграх на його рахунку чотири голи і шість гольових передач.

Дружина Маліновського знайшла оригінальне пояснення, чому Руслан частіше забиває за "Аталанту".

Огляд матчу "Аталанта" - "Болонья".