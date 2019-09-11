Стали известны зарплатные ведомости всех игроков Серии А, включая украинцев Малиновского и Шахова

La Gazzetta dello Sport опубликовала зарплатные ведомости всех клубов итальянской Серии А.
Согласно этой информации, зарплата украинцев Руслана Малиновского, перешедшего летом в "Аталанту", составляет 1 млн евро, а Евгений Шахов, перешедший также в летнее трансферное окно в "Лечче", зарабатывает 800 тысяч евро.
Флагманом зарплатной ведомости является лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду, чей ежегодный доход составляет 31 млн евро.
Роналду опережает ближайшего преследователя, которым является одноклубник Маттейс Де Лигт, в четыре раза – защитник сборной Голландии получает 12 млн евро.
Замыкает своеобразную троицу Ромелу Лукаку – 9 млн.
Всего на зарплаты своих игроков предсказуемо больше всего тратит бессменный чемпион последних восьми лет - "Ювентус" (294 млн евро), значительно опережающий "Интер" (139 млн) и "Рому" (125 млн).
Примечательно, что легендарный вратарь сборной Италии и "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон занимает предпоследнее место в клубе с "жалкими" полутора миллионами.