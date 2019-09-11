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Стали известны зарплатные ведомости всех игроков Серии А, включая украинцев Малиновского и Шахова

Опубликованы зарплаты футболистов Серии А.

Стали известны зарплатные ведомости всех игроков Серии А, включая украинцев Малиновского и Шахова

La Gazzetta dello Sport опубликовала зарплатные ведомости всех клубов итальянской Серии А.

Согласно этой информации, зарплата украинцев Руслана Малиновского, перешедшего летом в "Аталанту", составляет 1 млн евро, а Евгений Шахов, перешедший также в летнее трансферное окно в "Лечче", зарабатывает 800 тысяч евро.

Флагманом зарплатной ведомости является лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду, чей ежегодный доход составляет 31 млн евро.

Роналду опережает ближайшего преследователя, которым является одноклубник Маттейс Де Лигт, в четыре раза – защитник сборной Голландии получает 12 млн евро.

Замыкает своеобразную троицу Ромелу Лукаку – 9 млн.

Всего на зарплаты своих игроков предсказуемо больше всего тратит бессменный чемпион последних восьми лет - "Ювентус" (294 млн евро), значительно опережающий "Интер" (139 млн) и "Рому" (125 млн).

Примечательно, что легендарный вратарь сборной Италии и "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон занимает предпоследнее место в клубе с "жалкими" полутора миллионами.

"Аталанта" - 13-я (36 млн), а "Лечче" на 15-м месте (32 млн).

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