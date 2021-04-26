Луческу встановив рекорд Української прем'єр-ліги

Напередодні "Динамо" в рамках 23-го туру Української прем'єр-ліги розгромило "Інгулець" (5:0) і вшістнадцяте стало чемпіоном країни.

Зазначимо, що головний тренер киян Мірча Луческу в перший же рік роботи в "Динамо" привів клуб до золотих медалей.

Для 75-річного румунського фахівця це вже 9-те чемпіонство в Україні. Вісім разів Луческу приводив до "золота" "Шахтар".

Таким чином, Луческу став першим тренером, який виграв золоті медалі в УПЛ з двома різними командами.

Тим часом його колишній клуб "Шахтар" уперше за останні 14 років не виграв жодного трофея. Перед початком кампанії-2020/21 "гірники" програли "Динамо" матч за Суперкубок (1:3). А в Кубку України вилетіли на стадії 1/4 фіналу, поступившись "Агробізнесу".