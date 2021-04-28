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Гравці "Інтера" відмовляються від бонусів за перемогу в чемпіонаті Італії

У Nerazzurri непрості фінансові часи, на відміну від спортивних.

Гравці "Інтера" відмовляються від бонусів за перемогу в чемпіонаті Італії
"Інтер"
Фото: EPA/UPG

Міланський "Інтер" уже в найближчому турі Серії А може офіційно перервати 9-річну гегемонію "Ювентуса" в чемпіонаті Італії.

Однак підопічні Антоніо Конте вирішили благородно відмовитися від бонусів за завоювання "скудето".

Так вони спробують допомогти клубу, що переживає фінансову скруту на тлі пандемії коронавірусу, повідомляє Calciomercato.

Раніше зазначали, що через фінансові труднощі дві китайські компанії Suning Group і Lion Rock Capital, яким належать загалом 99,6% акцій клубу, шукають потенційного покупця.

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