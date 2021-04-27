Конфронтація триває: УХЛ подала в суд на Федерацію хокею

Офіційний сайт Федерації хокею України стверджує, що УХЛ подала на ФХУ в суд, вимагаючи визнати договір на проведення чемпіонату України в сезоні-2021/22.

"ТОВ "Українська хокейна ліга" подала позов до суду щодо Федерації хокею України, а саме – про визнання договору ТОВ "УХЛ" і ВГО "ФХУ" чинним.

У позові зазначається, що інформація про припинення співпраці ТОВ "УХЛ" і ФХУ не відповідає дійсності, оскільки договір між двома організаціями від 5 вересня 2019-го розрахований до 30 квітня 2022 року. Але підкреслимо, що Федерація має повне право в односторонньому порядку достроково розірвати угоду в разі невиконання контрагентом умов угоди", - йдеться в заяві Федерації.

"Так, після проведення аудиту ФХУ знайшла чимало порушень у діяльності ТОВ "УХЛ", які є неприйнятними ні для Федерації, ні для українського хокею в цілому. Це є повноцінною підставою для припинення співпраці ФХУ з ТОВ "УХЛ".

Нагадаємо, що договір не передбачав передачу права на проведення чемпіонату України з хокею з шайбою. Завданнями ТОВ "УХЛ" було зменшити фінансове навантаження на власників професійних клубів, а також залучити партнерів і спонсорські кошти на рахунок ТОВ "УХЛ". ТОВ "УХЛ" не виконало в повному обсязі свої зобов’язання за умовами договору", - впевнені в Федерації.

"Відтак 7 квітня 2021 року Федерація хокею України надіслала ТОВ "УХЛ" офіційного листа, у якому проінформувала ТОВ "УХЛ" про припинення співпраці. Адже діяльність ТОВ "УХЛ" порушує статутну мету та цілі Федерації хокею України, що вже призвело до чималих негативних наслідків.

Головна мета ФХУ – захищати права та інтереси кожного суб’єкта українського хокею – від українських арбітрів і до гравців збірних України. Аби й надалі реалізовувати цю мету, Федерація хокею України була вимушена припинити сумісну роботу з ТОВ "УХЛ" над чемпіонатом України з хокею з шайбою", - зазначає Федерація хокею України.

Нагадаємо, ФХУ оголосила, що УХЛ більше не є співорганізатором чемпіонату України з хокею.