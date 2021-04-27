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ФХУ оголосила, що УХЛ більше не є співорганізатором чемпіонату України з хокею

УХЛ не має права приймати заявки на проведення першості.

ФХУ оголосила, що УХЛ більше не є співорганізатором чемпіонату України з хокею
Фото: Укрінформ

Федерація хокею України відреагувала на повідомлення Української хокейної ліги про прийом заявок на участь у чемпіонаті України сезону-2021/22.

В організації заявили, що УХЛ більше не є співорганізатором чемпіонату України і не має права приймати заявки на проведення національної першості.

"Після завершення фінальної серії між "Соколом" і "Донбасом" ТОВ УХЛ більше не є співорганізатором чемпіонату України. Про що УХЛ була офіційно проінформована 7 квітня 2021 року в листі від Федерації хокею України. Відповідно і приймати заявки УХЛ на наступний сезон національної першості не може", - передає офіційну заяву ФХУ пресслужба організації.

"Зазначимо, що ФХУ також запросила УХЛ до подальшої співпраці та запропонувала укласти новий договір на рівних умовах. Однак відповіді від організації Федерація не отримала", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 25 квітня УХЛ оголосила про прийом заявок на участь у чемпіонаті України з хокею сезону-2021/22. Письмові заявки і підтвердження на участь у наступному чемпіонаті вже подали сім клубів. У минулому розіграші чемпіонату України виступили вісім клубів.

Одна з головних розбіжностей організацій - це вимога ФХУ зменшити ліміт на легіонерів у чемпіонаті України. Також Федерація хокею наполегливо рекомендувала УХЛ установити чіткі міжнародні паузи в змагальному календарі для підготовки збірної України, а також установити дату завершення чемпіонату України за 15 діб до старту світової першості.

На зустрічі керівництву ФХУ і УХЛ не вдалося порозумітися щодо цих і низки інших питань.

Нагадаємо, чемпіоном УХЛ-2020/21 став "Донбас", який у фіналі плей-оф до чотирьох перемог всуху здолав київський "Сокіл".

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