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Головний тренер "Колоса" визнав історію з дебошем футболістів у поїзді

Гравців покарали.

Головний тренер "Колоса" визнав історію з дебошем футболістів у поїзді
Руслан Костишин
Фото: dynamo.kiev.ua

Головний тренер "Колоса" Руслан Костишин після великої перемоги над "Ворсклою" (3:0) у рамках 23-го туру Української прем'єр-ліги прокоментував інцидент у поїзді за участю його гравців, коли команда на початку квітня поверталася з Ужгорода.

"Я сам розберуся зі своїми футболістами. Вони вже оштрафовані. Але немає жодного відео, немає заяви. Може, вони щось порушили, але я не можу за ними весь час їздити", - цитує Костишина ТРК "Футбол 1/2/3".

"Це був їхній вихідний. Якби вони розбили двері або ще щось - їх одразу закрили б. Оштрафували за цю історію – диму без вогню не буває, вони попалися. Вони поводилися неправильно, я із цим згоден. Але все так рознесли, ніби там було зґвалтування", - заявив головний тренер.

До речі, гравці "Колоса" відсвяткували один з голів у ворота "Ворскли", зобразивши потяг.

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