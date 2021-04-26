Гвардіола обійшов Лобановського за титулами і зайняв третє місце

Напередодні "Манчестер Сіті" в гонці за требл виграв перший трофей у цьому сезоні, перемігши "Тоттенгем" у фіналі Кубка Англійської ліги - 1:0.

Для головного тренера "містян" Хосепа Гвардіоли цей трофей став 30-м у наставницькій кар'єрі. За цим показником він обійшов Валерія Лобановського і вийшов на третє місце в списку найбільш титулованих тренерів в історії, повідомляє sport.ua.

Лідером рейтингу є легендарний Алекс Фергюсон (48 трофеїв). На другому місці - Мірча Луческу (34), який вчора також додав до свого активу ще один трофей.