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Англійська прем'єр-ліга оголосила про катастрофічне падіння доходів на тлі пандемії COVID-19

Фінансовий звіт за минулий сезон не вражає.

Англійська прем'єр-ліга оголосила про катастрофічне падіння доходів на тлі пандемії COVID-19
Фото: skysports.com

Англійська прем'єр-ліга опублікувала в Реєстраційній палаті фінансовий звіт за сезон-2019/2020.

Оборот ліги впав на 12,6% порівняно з результатом сезону-2018/2019 і склав 2,88 млрд фунтів, інформує Sky Sports.

Падіння пов'язане з пандемією коронавірусу - керівництву АПЛ довелося піти на фінансові поступки мовникам, пов'язані з припиненням матчів з березня по червень.

У підсумку в рамках проєкту Restart сезон Прем'єр-ліги завершився за зачиненими дверима, що також вплинуло на доходи клубів.

Лізі навіть довелося подати запити на урядові гранти в розмірі 3,3 млн фунтів: це дозволило виплачувати повні зарплати всім співробітникам і не звільнити жодного.

Найбільший дохід АПЛ приносить продаж телевізійних прав на право показу матчів за кордоном - 1,35 млрд фунтів (у 2019-му - 1,4 млрд).

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