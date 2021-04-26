У Казахстані почали щеплювати від ковіду власною вакциною, яка не пройшла третю фазу випробувань

У Казахстані з 26 квітня почали робити щеплення від коронавірусної хвороби власною вакциною QazVac, яка ще не пройшла третю фазу випробувань.

Як повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я Казахстану, третя стадія випробувань казахстанської вакцини вже пройшла 50% суб'єктів дослідження, передбачених протоколом, і її завершення планується 25 червня. Попри це, орієнтуючись на звіти за результатами I-II фаз і проміжний звіт III фази, вакцину дозволили для використання.

Одним із перших вакцинувався міністр охорони здоров'я Олексій Цой.

QazVac - інактивована вакцина, в основі якої використовується вбитий хвороботворний коронавірус. Її розробили в місцевому Науково-дослідному інституті проблем біологічної безпеки.

Казахстан стверджує, що ефективність вакцини перевищує 90%.

Нагадаємо, що президента Казахстану вакцинували від COVID-19 російським "Спутніком V".

Загальна кількість вакцинованих у Казахстані наближається до 900 тисяч осіб.