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Влада Італії переводить більшу частину країни в "жовту" карантинну зону

Наразі в "помаранчевій" зоні залишаться п'ять регіонів Італії, а "червоній" - тільки Сардинія.

Влада Італії переводить більшу частину країни в "жовту" карантинну зону
Фото: EPA/UPG

З понеділка 26 квітня більша частина Італії перейде з "червоної" в "жовту" зону карантину. Влада країни заявила про готовність і далі пом'якшувати локдаун, якщо це дозволить ситуація.

Про це повідомляє видання Ansa.

Серед регіонів, які перейдуть в "жовту" зону: Абруццо, Кампанія, Емілія-Романья, Фріулі-Венеція-Джулія, Лаціо, Лігурія, Ломбардія, Молізе, Марке, П'ємонт, Тоскана, Умбрія і Венето, а також автономні провінції Больцано і Тренто.

У них частково відкриються ресторани та кафе - клієнтів дозволять приймати на відкритих майданчиках. З певними обмеженнями запрацюють кінотеатри, театри і музеї.

Наразі в "помаранчевій" зоні залишаться п'ять регіонів Італії, а "червоній" - тільки Сардинія.

Нагадаємо, 3 квітня Італія ввела триденний локдаун, аби спробувати запобігти збільшенню кількості випадків ковіду на Великдень.

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