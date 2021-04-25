Влада Італії переводить більшу частину країни в "жовту" карантинну зону

Наразі в "помаранчевій" зоні залишаться п'ять регіонів Італії, а "червоній" - тільки Сардинія.

З понеділка 26 квітня більша частина Італії перейде з "червоної" в "жовту" зону карантину. Влада країни заявила про готовність і далі пом'якшувати локдаун, якщо це дозволить ситуація.

Про це повідомляє видання Ansa.

Серед регіонів, які перейдуть в "жовту" зону: Абруццо, Кампанія, Емілія-Романья, Фріулі-Венеція-Джулія, Лаціо, Лігурія, Ломбардія, Молізе, Марке, П'ємонт, Тоскана, Умбрія і Венето, а також автономні провінції Больцано і Тренто.

У них частково відкриються ресторани та кафе - клієнтів дозволять приймати на відкритих майданчиках. З певними обмеженнями запрацюють кінотеатри, театри і музеї.

Наразі в "помаранчевій" зоні залишаться п'ять регіонів Італії, а "червоній" - тільки Сардинія.

Нагадаємо, 3 квітня Італія ввела триденний локдаун, аби спробувати запобігти збільшенню кількості випадків ковіду на Великдень.