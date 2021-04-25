У результаті акцій протесту проти карантинних обмежень у центрі Лондона постраждали восьмеро поліцейських.

Про це пише independent.co.uk.

У марші “Об'єднаймося за свободу”, який відбувся у суботу, 24 квітня, взяли участь майже 10 тис. осіб. Протестувальники не одягали маски, несли у руках плакати з написами “немає паспортів вакцинації”, “люди відкидають ваші тоталітарні державні програми”і скандували “свобода” і “зніми маску”.

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Коли поліція спробувала розігнати їх у Гайд-парку, окремі мітингувальники почали кидати пляшки.

П'ятьох осіб було заарештовано за правопорушення, зокрема за напад на поліцію.

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Двох поранених офіцерів поліції госпіталізували, але вони не отримали серйозних поранень. На фотографіях у соціальних мережах зафіксували жінку та чоловіка поліцейських з порізами на голові та лобі.

Нагадаємо, у березні Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що обмежувальні заходи, нині діючі у країні для боротьби з коронавірусом COVID-19, стануть останніми.