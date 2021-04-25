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У Бундестазі вперше підтримали надання зброї Україні, – Мельник

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас проти.

У Бундестазі вперше підтримали надання зброї Україні, – Мельник
Фото: twitter.com/MelnykAndrij

Україна на тлі загострення ситуації на кордоні з Росією просила Німеччину надати їй летальну зброю.

Про це йдеться у статті німецького видання Frankfurter Allgemeine.

Київ, зокрема, просив допомогти боєголовками для протикорабельних ракет SeaSpear, зенітніми гарматами GDM-008 Millennium і безпілотними підводними системами SeaCat і SeaFox, які виявляють і знешкоджують морські міни.

Інсайдери обох країн зазначили, що міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас був проти цього, а міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер, з іншого боку, була "відкритою".

Водночас посол України у Німеччині Андрій Мельник повідомив, що ідею підтримав голова Комітету Бундестагу з закордонних справ Норберт Рьоттген.

“Вперше впливовий німецький політик, член президії ХДС, голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Рьоттген підтримав ідею надання Україні оборонної зброї!”, – написав Мельник у Твіттері.

Нагадаємо, раніше Мельник закликав Німеччину надати більшу підтримку Україні, зокрема, допомогти якнайшвидше приєднатися до НАТО.

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