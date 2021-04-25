Посла США в Анкарі викликали у МЗС Туреччини через заяву Байдена

Турецька сторона вважає заяву Байдена “позбавленою юридичних та історичних підстав, повністю її відкидає і рішуче засуджує”.

Посла США в Анкарі Девіда Саттерфілда викликали в МЗС Туреччини, де йому було висловили протест в зв'язку з заявою президента Джо Байдена щодо геноциду вірмен.

Про це йдеться на сайті агентства “Анадолу”.

Згідно з інформацією ЗМІ, заступник глави турецького МЗС Седат Онал поінформував американського посла про те, що турецька сторона вважає заяву Байдена “позбавленою юридичних та історичних підстав, повністю її відкидає і рішуче засуджує”.

Також до відома посла було доведено, що заява американського президента “позбавлена сили з точки зору міжнародного права, глибоко зачепила турецький народ і завдала важковиліковну рану у відносинах двох країн”.

Нагадаємо, президент США Джо Байден офіційно визнав геноцидом різанину вірмен на початку 20 століття в Османській імперії.

Таким чином Байден виконав обіцянку, яку він дав під час своєї президентської кампанії. Він став першим президентом США за останні 40 років, який публічно визнав масові вбивства 1915 року геноцидом.

Раніше Білий дім повідомив, що Байден провів телефонну розмову з Ердоганом, зазначивши, що США зацікавлені у "конструктивних двосторонніх відносинах".

Рональд Рейган був останнім президентом США, який назвав жорстокості, вчинені проти вірмен, "геноцидом" в 1981 році, але незабаром він відступив під тиском Туреччини, держави-спадкоємниці Османської імперії.

Ердоган дорікав іншим країнам, які назвали розстріли, депортації та організовані масові вбивства вірмен геноцидом. Заява Байдена, як припускає видання, призведе до загострення відносин між двома країнами.