У центрі Дніпра розстріляли позашляховик, вбито чоловіка
У центрі Дніпра розстріляли позашляховик, вбито чоловіка
"Слуга народу" Павлюк пояснив, чому 5-й рік поспіль декларує виграші в лотерею
"Слуга народу" Павлюк пояснив, чому 5-й рік поспіль декларує виграші в лотерею
Київ та 5 областей наступного тижня вийдуть з "червоної зони", - Ляшко
Київ та 5 областей наступного тижня вийдуть з "червоної зони", - Ляшко
Байден визнав геноцид вірмен в Османській імперії (оновлено)
Байден визнав геноцид вірмен в Османській імперії (оновлено)
Російське посольство відповіло на висилку дипломатів хамством
Російське посольство відповіло на висилку дипломатів хамством
Гідрометцентр попередив про cильні заморозки в Україні
Гідрометцентр попередив про cильні заморозки в Україні
Байден признал геноцид армян. Зачем и что это означает
Байден признал геноцид армян. Зачем и что это означает
Українська компанія вперше перемогла Skoda у конкурсі на поставку тролейбусів у Чехії
Українська компанія вперше перемогла Skoda у конкурсі на поставку тролейбусів у Чехії
Як і чому Путін видав Московський патріархат в Україні
Як і чому Путін видав Московський патріархат в Україні
ГоловнаСвіт

Іран запустив серійне виробництво власної вакцини проти ковіду

Випробування препарату перебувають на третьому етапі.

Іран запустив серійне виробництво власної вакцини проти ковіду
Фото: EPA/UPG

Іран запустив серійне виробництво власної вакцини від COVID-19 під назвою Coviran Bereket.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Анатолійське агентство новин.

Зазначається, що зараз випробування цієї вакцини перебувають на третьому етапі, проте її вже почали вводити добровольцям.

За словами голови Наукової ради з коронавірусу Мохаммада Мохбіра, до вересня планується виробити понад 30 млн доз вакцини COVIRAN, зокрема 1 млн доз - у травні, 3,5 млн - у червні, 12 млн - у липні і 15 млн - у серпні.

Нагадаємо, вперше Іран випробував на людині вакцину COVIRAN 29 грудня 2020 року, після чого було оголошено про успішні результати.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також