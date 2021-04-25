Іран запустив серійне виробництво власної вакцини проти ковіду

Іран запустив серійне виробництво власної вакцини від COVID-19 під назвою Coviran Bereket.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Анатолійське агентство новин.

Зазначається, що зараз випробування цієї вакцини перебувають на третьому етапі, проте її вже почали вводити добровольцям.

За словами голови Наукової ради з коронавірусу Мохаммада Мохбіра, до вересня планується виробити понад 30 млн доз вакцини COVIRAN, зокрема 1 млн доз - у травні, 3,5 млн - у червні, 12 млн - у липні і 15 млн - у серпні.

Нагадаємо, вперше Іран випробував на людині вакцину COVIRAN 29 грудня 2020 року, після чого було оголошено про успішні результати.