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"Інтер" обіграв "Лаціо" і очолив Серію А

"Інтер" підходить до Derby della Madonnina лідером чемпіонату.

"Інтер" обіграв "Лаціо" і очолив Серію А
"Інтер"
Фото: EPA/UPG

У центральному матчі 22-го туру Серії А міланський "Інтер" приймав римський "Лаціо".

Перемога гарантувала підопічним Антоніо Конте лідерство в турнірній таблиці, і вони її досягли - 3:1.

При абсолютно рівної гри в першому таймі все вирішили спірні епізоди на 22-й і 45-й хвилинах, коли рефері з Равенни Мікаель Фаббрі спочатку призначив пенальті у ворота гостей, реалізований Ромелу Лукаку, а потім зарахував гол з гри того ж бельгійця - 2:0.

VAR підтвердив правильність прийняття Фаббрі рішень.

Здавалося, що на 61-й хвилині курйозний гол Гонсало Ескаланте повернув інтригу в матчі - 2:1.

Однак швидка відповідь Nerazzurri зняла всі питання про переможця - 3:1.

Завдяки осічки "Мілана" в поєдинку зі "Спецією" (0:2), "Інтер" очолив чемпіонат Італії, на 1 очко випереджаючи своїх земляків.

У 23-му турі нас чекає Derby di Milano - поєдинок між "Міланом" і "Інтером".

Додамо, що "Ювентус" відстає від "Інтера" на 8 очок, маючи одну гру в запасі.

Огляд матчу "Інтер" - "Лаціо".

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