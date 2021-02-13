Матч склався непросто для підопічних Мірчі Луческу, яким навіть довелося відіграватися, коли на 19-й хвилині рахунок відкрив аргентинський півзахисник гостей Фабріціо Альваренга - 0:1.
Через 11 хвилин господарям вдалося рахунок зрівняти. Артем Беседін виявився першим на добиванні після сейва воротаря донецького клубу і головою відправив м'яч у сітку - 1:1.
На 77-й хвилині гості залишилися в меншості після вилучення ексфутболіста португальського "Порту" Тадеуша Нкенга, який отримав другу жовту картку.
На 88-й хвилині ряди "Олімпіка" ще більше порідшали, коли пряму червону картку отримав захисник Орест Лебеденко.
У час, що залишився до фінального свистка, Беседін вирішив не порушувати традицію і оформив черговий свій дубль у протистоянні з "Олімпіком", тим самим, встановивши остаточний рахунок у матчі - 3:1.