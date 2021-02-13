"Динамо" здобуло нелегку перемогу у багатому на події матчі проти "Олімпіка".

Фото: fcdynamo.kiev.ua Артем Беседін

Друга частина сезону Української Прем'єр-ліги стартувала 14-м туром, в якому, зокрема лідер першості "Динамо" приймало на засніженому полі стадіону "Динамо" донецький "Олімпік".

Матч склався непросто для підопічних Мірчі Луческу, яким навіть довелося відіграватися, коли на 19-й хвилині рахунок відкрив аргентинський півзахисник гостей Фабріціо Альваренга - 0:1.

Через 11 хвилин господарям вдалося рахунок зрівняти. Артем Беседін виявився першим на добиванні після сейва воротаря донецького клубу і головою відправив м'яч у сітку - 1:1.

Відзначимо, що це був перший гол 24-річного форварда після річної дискваліфікації. Примітно, що свій останній гол Артем забив 1 грудня 2019 року в матчі УПЛ з тим же "Олімпіком" (3:1), тоді на рахунку Беседіна був дубль.

На 77-й хвилині гості залишилися в меншості після вилучення ексфутболіста португальського "Порту" Тадеуша Нкенга, який отримав другу жовту картку.

І тут же Віталій Буяльський вперше в матчі виводить "Динамо" вперед - 2:1.

На 88-й хвилині ряди "Олімпіка" ще більше порідшали, коли пряму червону картку отримав захисник Орест Лебеденко.

У час, що залишився до фінального свистка, Беседін вирішив не порушувати традицію і оформив черговий свій дубль у протистоянні з "Олімпіком", тим самим, встановивши остаточний рахунок у матчі - 3:1.