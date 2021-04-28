Рада лишила вік молоді на рівні 35 років
Рада лишила вік молоді на рівні 35 років
"Ширка" по-киевски: союз "Слуг", "ЕС" и "Майбаха" в столичном регионе
"Ширка" по-киевски: союз "Слуг", "ЕС" и "Майбаха" в столичном регионе
Як Ахметов і децентралізація руйнують рейтинги ОПЗЖ на Донбасі
Як Ахметов і децентралізація руйнують рейтинги ОПЗЖ на Донбасі
Імітація замість політики: навіщо Зеленському Путін
Імітація замість політики: навіщо Зеленському Путін
Український науковець спалив свою дисертацію після захисту Кивою кандидатської
Український науковець спалив свою дисертацію після захисту Кивою кандидатської
У Києві сталися сутички через демонтаж кіосків біля "Комфорт Тауну" (оновлено)
У Києві сталися сутички через демонтаж кіосків біля "Комфорт Тауну" (оновлено)
350 тысяч заражений коронавирусом в сутки, кислородный кризис и нехватка крематориев. Что происходит в Индии
350 тысяч заражений коронавирусом в сутки, кислородный кризис и нехватка крематориев. Что происходит в Индии
Після наради у Херсоні Зеленський доручив скликати РНБО
Після наради у Херсоні Зеленський доручив скликати РНБО
Що не так з додатком Дії «Вдома»? Спойлер: усе
Що не так з додатком Дії «Вдома»? Спойлер: усе
ГоловнаСпорт

Страхова компанія виплатила організаторам Wimbledon чверть мільярда доларів за скасування турніру

Пандемія вдарила по страховиках.

Фото: Eurosport

Організатори Вімблдону отримали повну страхову виплату - 180 млн фунтів стерлінгів (приблизно 250 млн доларів) - за скасування турніру 2020 року через пандемію коронавірусу.

Додамо, що тенісний турнір у Вімблдоні було скасовано вперше з 1945 року.

2021 року єдиний у світі трав'яний турнір "Великого шолома" планують провести в передмісті англійської столиці з 28 червня по 11 липня, трибуни будуть заповнені на чверть.

Також на матчах працюватимуть лінійні судді, яких вирішили не замінювати на систему Hawk-Eye Live.

Вімблдонський турнір є міжнародним культурним феноменом. Його розіграші щорічно транслюють 80 телевізійних компаній, у висвітленні турніру беруть участь більш ніж 3000 теле-, радіо- і газетних журналістів і фотографів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також