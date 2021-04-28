Страхова компанія виплатила організаторам Wimbledon чверть мільярда доларів за скасування турніру

Організатори Вімблдону отримали повну страхову виплату - 180 млн фунтів стерлінгів (приблизно 250 млн доларів) - за скасування турніру 2020 року через пандемію коронавірусу.
Додамо, що тенісний турнір у Вімблдоні було скасовано вперше з 1945 року.
2021 року єдиний у світі трав'яний турнір "Великого шолома" планують провести в передмісті англійської столиці з 28 червня по 11 липня, трибуни будуть заповнені на чверть.
Також на матчах працюватимуть лінійні судді, яких вирішили не замінювати на систему Hawk-Eye Live.
Вімблдонський турнір є міжнародним культурним феноменом. Його розіграші щорічно транслюють 80 телевізійних компаній, у висвітленні турніру беруть участь більш ніж 3000 теле-, радіо- і газетних журналістів і фотографів.
Breaking: @Wimbledon says it has received all of its pandemic insurance, totalling £180m, from the 2020 cancellation.— Tennis Majors (@Tennis_Majors) April 27, 2021