Індійський варіант коронавірусу виявили вже у 17 країнах

Варіант коронавірусу B.1.617, який вперше виявили в Індії, вже зафіксували у щонайменше 17 країнах. Це випливає з проведення більш ніж 1200 секвенувань, які ввели в базу даних Gisaid до вівторка, 27 квітня. Найбільше заражень цим варіантом зафіксували в Індії, Великобританії, США та Сінгапурі.
Про це з посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров’я передає DW.
Спостерігачі пояснюють різке зростання кількості інфікувань коронавірусом в Індії саме поширенням варіанту B.1.617. Лише за 27 квітня органи охорони здоров'я Індії повідомили про 350 тисяч нових заражень коронавірусом, інформує AFP.
350 тысяч заражений коронавирусом в сутки, кислородный кризис и нехватка крематориев. Что происходит в Индии
Попередні результати дослідження показали, що В.1.617 поширюється швидше, ніж інші варіанти коронавірусу, що циркулюють в Індії, заявили у ВООЗ. Організація також підкреслила, що можуть бути "подальші фактори" збільшення кількості інфекцій в Індії, зокрема, через проведення масових заходів та недотримання жителями Індії протиепідемічних приписів влади.
Всього в Індії підтвердили більше 17,6 мільйона заражень коронавірусом та понад 200 тисяч людей померли від наслідків, які він спричинив.