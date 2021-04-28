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Індійський варіант коронавірусу виявили вже у 17 країнах

Найбільше заражень цим варіантом зафіксували в Індії, Великобританії, США та Сінгапурі.

Індійський варіант коронавірусу виявили вже у 17 країнах
Фото: EPA/UPG

Варіант коронавірусу B.1.617, який вперше виявили в Індії, вже зафіксували у щонайменше 17 країнах. Це випливає з проведення більш ніж 1200 секвенувань, які ввели в базу даних Gisaid до вівторка, 27 квітня. Найбільше заражень цим варіантом зафіксували в Індії, Великобританії, США та Сінгапурі.

Про це з посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров’я передає DW.

Спостерігачі пояснюють різке зростання кількості інфікувань коронавірусом в Індії саме поширенням варіанту B.1.617. Лише за 27 квітня органи охорони здоров'я Індії повідомили про 350 тисяч нових заражень коронавірусом, інформує AFP.

Попередні результати дослідження показали, що В.1.617 поширюється швидше, ніж інші варіанти коронавірусу, що циркулюють в Індії, заявили у ВООЗ. Організація також підкреслила, що можуть бути "подальші фактори" збільшення кількості інфекцій в Індії, зокрема, через проведення масових заходів та недотримання жителями Індії протиепідемічних приписів влади.

Всього в Індії підтвердили більше 17,6 мільйона заражень коронавірусом та понад 200 тисяч людей померли від наслідків, які він спричинив.

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