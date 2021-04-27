КМДА спробує купити вакцину від ковіду на Prozorro

Департамент охорони здоров'я оголосив на Prozorro тендер на закупівлю вакцини проти коронавірусної хвороби.

У тендерній документації повідомляється, що столиця хоче купити протягом 2021 року 277,8 тис. доз вакцини за 140 млн гривень, тобто одна доза має коштувати близько 500 гривень, або 18 доларів.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 24 травня 2021 року. Період постачань - до 31 грудня 2021 року.

Нагадаємо, що в кінці січня мер Києва Віталій Кличко заявив, що він, "використовуючи всі свої зв'язки", веде переговори з кількома американськими та європейськими виробниками про закупівлю вакцини для столиці.

Відтоді пройшло три місяці, а обіцяну Кличком вакцину Київ все ще не отримав.

Замість цього киян вакцинують вакциною, купленою за державними контрактами та отриманою в рамках гуманітарної програми COVAX.