Степанов: Україна почала виходити з третьої хвилі ковіду

У МОЗ зазначають, що за два останні тижні кількість захворівших та госпіталізованих значно зменшилась.

У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що Україна почала виходити з третьої хвилі коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Сьогодні можна констатувати, що наша країна розпочала поступовий вихід із третьої хвилі коронавірусної хвороби. Про це свідчать основні епідеміологічні показники та маркери", - сказав він.

Степанов зазначив, що в порівнянні з позаминулим і минулим тижнем, кількість захворівших зменшилась із майже 92 тис до майже 77 тис. осіб.

Голова МОЗ також додав, що кількість госпіталізованих зменшилась на 3400 осіб.

"Все це говорить про те, що ми пройшли цей надважкий період - період третьої хвилі. І це все завдяки вам", - наголосив Степанов.

Він також додав, що у всіх областях зменшується навантаженість ліжок у лікарнях для хворих на ковід. Наразі найбільш навантаженою є Донецька область

Нагадаємо, третя хвиля коронавірусу в Україні почалася на початку лютого.14 квітня Національна академія наук заявила про проходження піку третьої хвилі. Голова МОЗ Степанов також зазначав, що ситуація з захворюваності почала стабілізуватися.