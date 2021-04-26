Туреччина з 29 квітня оголошує локдаун через поширення COVID-19

Локдаун в країні діятиме до 17 травня.

Влада Туреччини з четверга вводить жорсткі обмежувальні заходи через ситуацію з поширенням коронавірусу COVID-19.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у понеділок, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на турецькі ЗМІ.

"З 29 квітня по 17 травня у нас буде діяти повний локдаун", - заявив Ердоган.

Новий карантинний режим передбачає переведення школярів на дистанційне навчання. Поїздки між регіонами будуть дозволені лише в разі крайньої необхідності за умови наявності спеціального дозволу.

Також закриваються офіси і підприємства, крім тих компаній, які отримають дозвіл від МВС країни.

За словами Ердогана, обмеження вводяться для зниження приросту кількості хворих до 5 тис. на добу. У понеділок в Туреччині виявили 37,3 тис. нових випадків коронавируса.

У Туреччині за час пандемії виявили 4,6 млн випадків зараження COVID-19. Понад 38 тис. людей померли.

Нагадаємо, з понеділка 26 квітня більша частина Італії переходить з "червоної" в "жовту" зону карантину. Влада країни заявила про готовність і далі пом'якшувати локдаун, якщо це дозволить ситуація.